A&M Records Legendärer Musikproduzent Jerry Moss gestorben Von dpa | 17.08.2023, 07:21 Uhr Jerry Moss + Herb Alpert Foto: Jeff Christensem/AP/dpa up-down up-down

In einer Garage in Hollywood fing alles an. Startkapital: 200 Dollar. Und schon bald sollte Jerry Moss zusammen mit Herb Alpert berühmte Künstler wie Cat Stevens oder Joe Cocker betreuen.