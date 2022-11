Das AKW in Civaux musste jetzt vom Netz gehen. Foto: imago images/imagebroker up-down up-down AKW jetzt vom Netz Leck in französischem Atomkraftwerk-Reaktor entdeckt - Angst vor Folgeschäden Von dpa | 08.11.2022, 22:16 Uhr

Die Atomkraftwerke rücken angesichts der Energiekrise in den Fokus. In Frankreich wurde nun ein Schaden am AKW in Civaux entdeckt.