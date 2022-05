ARCHIV - SPD-Chef Lars Klingbeil. Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild FOTO: Fabian Sommer Leute Lars Klingbeil: Hatte mit meiner Band einen Hit im Radio Von dpa | 05.05.2022, 07:24 Uhr

SPD-Chef Lars Klingbeil hat viele Jahre in einer Band musiziert und kann beim Musikmachen noch immer entspannen. „Ich habe in meinem Büro und auch zu Hause in Münster sehr viele Gitarren. Das ist für mich wie Meditation, wenn ich spiele. Da leert sich mein Kopf, da komme ich runter“, sagte der 44-Jährige der Zeitschrift „Bunte“. 14 Jahre lang habe er in einer Band namens Sleeping Silence gespielt. „Wir hatten viele Auftritte im Raum Hannover, sogar mal einen Hit, der im Radio lief.“