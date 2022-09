«Chasing Waterfalls» Foto: Daniel Koch/Semperoper Dresden/d up-down up-down Musik Künstliche Intelligenz hält Einzug in die Opernwelt Von dpa | 01.09.2022, 10:39 Uhr

Die ehrwürdige Semperoper in Dresden erweist sich als experimentierfreudig und geht neue Wege. Erstmals sitzen in der Oper menschliche und künstliche Intelligenz gemeinsam am Regiepult.