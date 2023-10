Eskalation im Nahost-Konflikt Die internationale Gemeinschaft muss an der Zwei-Staaten-Lösung festhalten – gerade jetzt! Meinung – Louisa Riepe | 09.10.2023, 11:31 Uhr Hamas-Großangriff auf Israel - Gaza Foto: dpa/Mohammed Talatene up-down up-down

Israels Ministerpräsident Netanjahu will Vergeltung an der radikalislamischen Hamas üben und bringt seine Armee in Stellung. Dabei wäre ein besonnenes Vorgehen angebracht.