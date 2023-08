Schwerer Unfall in Mittelfranken Krankenwagen gerät bei Nürnberg in Gegenverkehr – drei Menschen tot Von dpa | 30.08.2023, 16:53 Uhr | Update vor 18 Min. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei war der Krankentransportwagen zwischen Geslau und Colmberg in Mittelfranken aus zunächst unklaren Gründen in den Gegenverkehr geraten. Foto: dpa/vifogra | Zahn up-down up-down

Drei Menschen sind am Mittwoch nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem Krankentransportwagen in Bayern gestorben. Am Steuer des Wagens befand sich laut Polizei ein 22 Jahre alter Sanitäter.