ARCHIV - Konstantin Wecker gilt als klar linker Liedermacher, immer wieder rief er zum Kampf rechts auf. Foto: Peter Kneffel/dpa FOTO: Peter Kneffel up-down up-down Sänger Konstantin Wecker hat Corona und sagt Konzert ab Von dpa | 16.07.2022, 19:28 Uhr

Konstantin Wecker ist an Corona erkrankt und muss ein Konzert am Sonntag in Marburg absagen. „Nun hat's mich zum ersten Mal auch erwischt und ich muss in Quarantäne“, so der Sänger.