Offizielle Deutsche Charts „Komet" fliegt wieder an die Spitze Von dpa | 14.04.2023, 16:01 Uhr

Udo Lindenberg und Apache 207 haben sich mit „Komet“ den Spitzenplatz der deutschen Single-Charts zurückgeholt. Der Hit habe zudem die Marke von 100 Millionen Streams geknackt, teilte GfK Entertainment am Freitag mit. Lindenbergs Plattenfirma Warner Music Central Europe hatte ihm am Donnerstagabend in Hamburg den Platin-Status für „Komet“ verliehen.