Forschende haben Hinweise gefunden, dass das Ökosystem in Grönland möglicherweise kippt. Foto: imago images/ AGAMI/V. Legrand up-down up-down Klimakrise Arktis: Möglicher Kipppunkt im Meer erreicht – mit dramatischen Folgen Von Lucie Wittenberg | 21.11.2022, 11:45 Uhr

Sie gelten als „Point of no return“: Klima-Kipppunkte. In Grönland soll einer von ihnen erreicht worden sein. Mit dramatischen Folgen.