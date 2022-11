Das Jahr 2022 ist bisher das heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Symbolfoto: dpa/Frank Rumpenhorst up-down up-down Bilanz des Deutschen Wetterdienstes Spürbarer Klimawandel: 2022 in Deutschland bisher so warm wie noch nie Von dpa | 07.11.2022, 13:07 Uhr

Es ist die wärmste Januar-Oktober-Periode in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Das gab der Deutsche Wetterdienst in seiner Zwischenbilanz für 2022 nun bekannt. In den vergangenen Jahren wurde der Rekord öfter gebrochen.