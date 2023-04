Klimaaktivisten standen am Donnerstag auf einem Balkon des Berliner Nobel-Restaurants Adlon. Foto: dpa/Christoph Soeder up-down up-down Demos am Donnerstag in Berlin Mehr als 60 Festnahmen nach Klimaprotesten – Rauchbomben und Dino-Banner am Adlon-Hotel Von dpa | 13.04.2023, 17:18 Uhr

Bei Klimaprotesten in Berlin sind am Donnerstag mehr als 60 Menschen wegen möglicher Straftaten festgenommen worden. Neben Öl-Schmierereien gab es am Nachmittag auch eine Rauchbomben-Aktion auf dem Balkon des Adlon-Hotels.