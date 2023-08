Giftiger Klimagewinner Der Eichenprozessionsspinner breitet sich weiter aus Von Rabea Gruber, dpa | 05.08.2023, 14:32 Uhr Die Raupen des Eichenprozessionsspinners haben bis zu 600 000 Brennhaare. Sie enthalten das Nesselgift. Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down

Am Waldrand und in Straßenbäumen fühlt er sich besonders wohl: Der Eichenprozessionsspinner hat sich fast überall in Deutschland ausgebreitet.