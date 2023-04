Proteste in der Schweiz Foto: Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa up-down up-down Proteste Klimaaktivisten kleben sich im Osterstau auf Autobahn fest Von dpa | 07.04.2023, 12:21 Uhr

Um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, haben sich in der Schweiz vor ein Einfahrt in den Gotthardstraßentunnel Menschen auf der Straße festgeklebt. Was die Aktion für den Osterverkehr bedeutet.