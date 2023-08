Kindeswohlgefährdung in Deutschland: In 27 Prozent der Fälle tauchen Indizien für körperliche Misshandlungen auf. Foto: dpa/Annette Riedl up-down up-down Gewalt und Vernachlässigung Höchststand bei Kindeswohlgefährdung: Was Sie bei einem Verdacht tun sollten Von dpa | 02.08.2023, 11:06 Uhr

Erschreckende Zahlen: Die Fälle von Kindeswohlgefährdung erreichen einen Höchststand in Deutschland. Welche Kinder am häufigsten betroffen sind und was man bei einem Verdacht tun kann.