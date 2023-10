Kipchoge-Zeit geschlagen Kenianer Kelvin Kiptum läuft Marathon-Weltrekord in Chicago und | 08.10.2023, 17:19 Uhr | Update vor 1 Min. Von afp dpa | 08.10.2023, 17:19 Uhr | Update vor 1 Min. Kiptum überquert die Ziellinie. Foto: afp/KAMIL KRZACZYNSKI up-down up-down

Der Kenianer Kelvin Kiptum hat in Chicago einen Marathon-Weltrekord aufgestellt. Er siegte am Sonntag über die 42,195 Kilometer in 2:00:35 Stunden und verbesserte die bisherige Bestmarke von Landsmann Eliud Kipchoge (2:01:09), die dieser im vergangenen Jahr in Berlin aufgestellt hatte.