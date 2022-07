Autos stehen an der Abfertigung im Hafen von Dover zu Beginn der Sommerferien in England und Wales Schlange. Foto: Gareth Fuller/PA Wire/dpa FOTO: Gareth Fuller up-down up-down Tourismus Keine Entwarnung in Dover - Staus und Schuldzuweisungen Von dpa | 23.07.2022, 17:47 Uhr

Manchmal ist es gar nicht so einfach, von einer Insel wegzukommen. Zu Ferienbeginn wurden am Samstag rund 10.000 Reisende im Hafen von Dover erwartet - noch einmal deutlich mehr als am Freitag.