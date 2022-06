Der Mann krachte mit seinem silberfarbenen Renault Clio am Ende in ein Schaufenster. FOTO: dpa/Paul Zinken Schwester äußert sich Amokfahrt in Berlin: Was bisher über den Täter und sein Motiv bekannt ist und | 09.06.2022, 11:25 Uhr Von Torben Kessen dpa | 09.06.2022, 11:25 Uhr

Mittlerweile sprechen führende Politiker von einer „Amoktat“ in Berlin am gestrigen Mittwoch. Doch wer ist der Täter und welche Motive hatte er für die erschreckende Tat? Was bisher über den Fahrer bekannt ist.