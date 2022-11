Kaunas Foto: Andrius Aleksandravičius/Organisation Kaunas 2022/dpa/Archiv up-down up-down Litauen Kaunas beendet Festjahr als Europas Kulturhauptstadt 2022 Von dpa | 26.11.2022, 17:39 Uhr

Das Europäische Kulturhauptstadtjahr in Kaunas stand unter dem Motto „From temporary to contemporary“. An diesem Wochenende geht das Programm zuende. Zum Abschluss gibt es noch einmal viel zu sehen.