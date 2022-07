ARCHIV - Kater Larry hat einen eigenen Twitteraccount - und kommentiert die Lage. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa FOTO: Kirsty Wigglesworth up-down up-down Satire Kater Larry und die Regierungskrise in London Von dpa | 07.07.2022, 13:24 Uhr

Auch an einer Katze geht die aktuelle Regierungskrise in London nicht spurlos vorbei. Kater Larry twittert seine Kommentare als „Number10cat“ in die Welt.