John Malkovich Foto: Jens Kalaene/dpa up-down up-down Schauspieler John Malkovich empfand Pandemie als „Zeit für Hysterie“ Von dpa | 26.03.2023, 12:17 Uhr

Für Malkovich gab es in den vergangenen Corona-Jahren nur Verlierer. Längst abgeschrieben hat er auch die Politik in den USA. Was er daran kritisiert.