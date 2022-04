Kane Tanaka ist im Alter von 119 Jahren gestorben. FOTO: imago images/Kyodo News Japanerin Kane Tanaka Ältester Mensch der Welt mit 119 Jahren gestorben Von dpa | 25.04.2022, 14:04 Uhr

Der älteste Mensch der Welt, die Japanerin Kane Tanaka, ist im Alter von 119 Jahren gestorben. Wie die Lokalregierung ihrer südwestlich in Japan gelegenen Heimatstadt Fukuoka am Montag bekanntgab, starb Tanaka bereits am 19. April.