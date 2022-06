PRODUKTION - Der Musiker Jan Delay sitzt auf einem Cafehocker. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild FOTO: Axel Heimken Musik Jan Delay: Lust auf Internationales Von dpa | 03.06.2022, 12:12 Uhr

Jan Delay (46) hat gerade erst sein fünftes Studio-Album „Earth, Wind & Feiern“, das im Mai letzten Jahres erschienen ist, als Live-Album neu veröffentlicht, da plant der Hamburger Rapper bereits zukünftige Musik-Projekte. Vor allem die Zusammenarbeit mit Frauen würde ihn aktuell reizen, erzählte das Hip-Hop-Urgestein und Gründungsmitglied der Band Absolute Beginner im Interview der Deutschen Presse-Agentur: „Es gibt zurzeit wirklich super viele neue talentierte Rapperinnen, sowohl bei uns in Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten. Ich hätte Bock, in Zukunft mit ein paar von denen neue Songs aufzunehmen.“ Vor allem mit Blick auf die USA habe er jedoch wenig Hoffnung, dass eine solche Kollaboration jemals zustande kommen werde.