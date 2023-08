Festival „Jamel rockt den Förster“ mit Sebastian Krumbiegel Von dpa | 25.08.2023, 18:31 Uhr Demokratiefestival "Jamel rockt den Förster" Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down

Auch im Jahr 2023 spielen wieder bekannte deutsche Bands in dem kleinen Ort Jamel in der mecklenburgischen Provinz. Die Veranstalter erwarten in diesem Jahr wieder deutlich mehr Publikum.