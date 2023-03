Am Weltfrauentag werden gerne rote Nelken vergeben. Symbolfoto: dpa/Sebastian Kahnert up-down up-down Historischer Ursprung Warum die rote Nelke ein Symbol für den Internationalen Frauentag ist Von Jakob Patzke | 08.03.2023, 12:15 Uhr

Zum Weltfrauentag am 8. März werden in Deutschland häufig rote Nelke verschenkt. Aber warum eigentlich? Ein Blick in die deutsche Geschichte bringt Aufklärung.