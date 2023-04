Nasenspray-Impfung gegen Corona: eine deutsche Innovation. Foto: picture alliance / dpa up-down up-down Sicherheitsprüfung Nasenspray-Impfung gegen Corona: Erfolg an Hamstern Von dpa | 04.04.2023, 04:25 Uhr

Eine Impfung per Nasenspray ähnelt dem natürlichen Verlauf einer Infektion mehr als eine Spritze in einen Muskel. An Hamstern haben Forscher so ein Präparat getestet. Wie lange ist der Weg zum Menschen?