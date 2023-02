Am Wochenende wird es stürmisch. Symbolfoto: imago images/NurPhoto up-down up-down Örtlich Schneeregen In Mecklenburg-Vorpommern wird es am Wochenende stürmisch Von Laurena Erdmann | 02.02.2023, 12:25 Uhr

Das Wochenende wird in vielen Teilen Deutschlands stürmisch – so auch in Mecklenburg-Vorpommern. Außerdem ist örtlich Schneeregen angesagt.