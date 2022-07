Eine Gemälderestauratorin betrachtet im Herzog-Anton-Ulrich-Museum das Röntgenbild einer Höllensturz-Skulptur aus dem 17. Jahrhundert auf einem Bildschirm. Foto: Moritz Frankenberg/dpa FOTO: Moritz Frankenberg up-down up-down Forschung In Europa einzigartig: 3D-Röntgensystem analysiert Kunst Von dpa | 03.07.2022, 07:42 Uhr

In einem Museum in Braunschweig herrscht Begeisterung. Dort gibt es seit kurzem ein 3D-Röntgengerät, das in dieser Art kein anderes europäisches Ausstellungshaus hat.