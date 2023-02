Zwei Wölfe wurden in den vergangenen Tagen in Niedersachsen überfahren. Foto: dpa/Nord-West-Media TV up-down up-down Wolfstötungen im Verkehr Immer mehr Wölfe sterben bei Verkehrsunfällen und | 07.02.2023, 14:19 Uhr | Update vor 1 Std. Von Eva Dorothée Schmid dpa | 07.02.2023, 14:19 Uhr | Update vor 1 Std.

Inzwischen gibt es in Deutschland so viele Wölfe, dass es immer wieder zu Verkehrsunfällen mit den Tieren kommt. In diesem Jahr sind in Norddeutschland bereits vier Wölfe so getötet worden.