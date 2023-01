Die Verleihung der Annual Academy Awards finden am 12.März im Dolby Theatre statt Foto: dpa/AP up-down up-down Deutscher Film „Im Westen nichts Neues“ mehrfach für den Oscar nominiert Von dpa | 24.01.2023, 09:24 Uhr | Update vor 6 Min.

Der deutsche Beitrag „Im Westen nichts Neues“ von Edward Berger ist in der Sparte bester Film und bester fremdsprachiger Film für den Oscar nominiert. Das gab die Film-Akademie in Los Angeles am Dienstag bekannt.