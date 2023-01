Golden Globes Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa up-down up-down Filmpreis „Im Westen nichts Neues“ bei Golden Globes nominiert Von dpa | 10.01.2023, 19:13 Uhr

Auch Wolodymyr Selenskyj wird erwartet - zumindest per Videobotschaft: In den USA werden in der Nacht zum 80. Mal die Golden Globes verliehen.