Am Samstag wird das Weltraumteleskop Euclid ins All geschickt. Die europäische Raumfahrtagentur verspricht sich davon viele neue Erkenntnisse über die Geschichte des Universums. Foto: dpa/Rachel Boßmeyer up-down up-down Für neue Erkenntnisse zum Universum Ab 16.30 Uhr im Livestream: Esa schickt Weltraumteleskop Euclid ins All und | 01.07.2023, 10:49 Uhr Von afp dpa | 01.07.2023, 10:49 Uhr

Am Samstagnachmittag will die europäische Raumfahrtagentur Esa das Weltraumteleskop Euclid ins All schicken. Es soll unter anderem neue Erkenntnisse zur Entstehung des Universums bringen. Der Start wird live übertragen.