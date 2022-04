HANDOUT - ESA-Astronaut Matthias Maurer war als vierter Deutsche auf der Raumstation ISS. Foto: ESA/NASA/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: - Raumfahrt „Ich habe noch viele Träume“: Astronaut Maurer kommt heim Von dpa | 30.04.2022, 05:02 Uhr

Für Matthias Maurer laufen die letzten außerirdischen Stunden. Nach knapp sechs Monaten in der Schwerelosigkeit geht es zurück zur Erde. Was bleibt von der Mission des zwölften Deutschen im All?