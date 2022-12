In dem komplett zerstörten Pkw befanden sich ersten Angaben nach keine Personen. Foto: baulicht-news.de up-down up-down Offenbar keine Verletzen ICE kollidiert mit Fahrzeug auf den Schienen: 150 Personen in Hamburg evakuiert Von blaulicht-news.de | 13.12.2022, 08:06 Uhr | Update vor 47 Min.

Am frühen Dienstagmorgen ist es in Hamburg-Rönneburg zu einem schweren Unfall auf der Bahnstrecke zum Hamburger Hauptbahnhof gekommen. Das durch den Aufprall vollends zerstörte Straßenfahrzeug war an den Schienen hängengeblieben.