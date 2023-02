Schriftstellerin Sibylle Berg nimmt Choreographen nach Hundekot-Attacke in Schutz. Foto: dpa/Soeren Stache up-down up-down Marco Goecke sei Ausnahmemensch Nach Hundekot-Skandal: Autorin Sibylle Berg nimmt Choreographen Marco Goecke in Schutz Von Anneke Rietkerken | 15.02.2023, 20:06 Uhr

Bei einer Premiere in der Staatsoper in Hannover schmierte der Choreograph Marco Goecke seiner Kritikerin, der FAZ-Autorin Wiebke Hüster, Hundekot ins Gesicht. Nun hat die Autorin Sibylle Berg ihn auf Twitter in Schutz genommen – und damit für Wirbel gesorgt.