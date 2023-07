Der Mount Everest ist der höchste Berg der Erde und befindet sich im Himalaya. Foto: dpa/ZUMA Wire/Aryan Dhimal up-down up-down Unfall am höchsten Berg der Erde Hubschrauber-Absturz am Mount Everest: Fünf Touristen und Pilot kommen ums Leben Von dpa | 11.07.2023, 14:37 Uhr

Bei einem Hubschrauberflug in der Nähe des Mount Everest sind fünf Touristen und der Pilot ums Leben gekommen. Die Leichen sind am Dienstag in dem Wrack gefunden worden.