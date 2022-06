Ein Blitz ist bei einem Gewitter in der Nähe von Langenau in Sachsen über einem Waldstück zu sehen. Foto: B&S/dpa FOTO: B&s up-down up-down Unwetter Hohe Schäden durch Blitzeinschläge - Ferienhaus abgebrannt Von dpa | 28.06.2022, 08:53 Uhr

Unwetter mit Blitzeinschlägen haben die Feuerwehr gleich in mehreren Orten in Deutschland in der Nacht auf Trab gehalten. Ein Reetdach auf Usedom brannte völlig aus.