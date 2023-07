Am Samstag wurden für dieses Jahr Rekordtemperaturen gemessen. Foto: dpa/Stefan Sauer up-down up-down Wetteraussichten Hitzerekord: Samstag war bisher wärmster Tag 2023 in Deutschland Von dpa | 16.07.2023, 12:13 Uhr

Die höchste Temperatur des Jahres wurde am Samstag in Bayern gemessen. Am Sonntag können viele Menschen in Deutschland dann erstmal durchlüften. Ein Patientenschützer fordert mehr Schutz für Alte und Kranke.