Für den heutigen Samstag sind Temperaturen über 30 Grad vorhergesagt. Symbolfoto: dpa/Thomas Warnack up-down up-down Hohe Temperaturen Bis zu 38 Grad in Deutschland am Samstag – wie ist die Prognose für den Norden? Von dpa | 15.07.2023, 11:34 Uhr

Am Samstag soll es in einigen Teilen von Deutschland so richtig heiß werden. Andernorts drohen sogar heftige Unwetter.