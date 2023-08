Kino Herr Tykwer, würden Sie „Lola rennt“ heute so noch drehen? Von dpa | 21.08.2023, 08:24 Uhr 25 Jahre «Lola rennt» Foto: Herbert Spies/dpa up-down up-down

Vor 25 Jahren treibt „Lola rennt“ den Berlin-Hype mit an. In dem Film ist eine Telefonzelle wichtig - etwas, was es heute nicht mehr gibt. Ist das Werk schlecht gealtert? Das sagt der Regisseur dazu.