ARCHIV - Herbert Grönemeyer steht auf der Bühne einer ARD-Benefizgala. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Hendrik Schmidt Pandemiefolgen Herbert Grönemeyer bestürzt über Absage von Jubiläumstour Von dpa | 29.05.2022, 13:29 Uhr

Musiker Herbert Grönemeyer (66) zeigt sich bestürzt über die coronabedingte Absage seiner Jubiläumstournee „20 Jahre Mensch“. „Wir sind komplett konsterniert“, schrieb er in einem handschriftlich verfassten Brief an seine Fans, den er etwa bei Instagram veröffentlichte.