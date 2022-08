Das Fahrzeug war nach dpa-Informationen an einem unbeschrankten Bahnübergang, kurz hinter dem Bahnhof, von der Lok erfasst und einige Meter mitgeschleift worden. Foto: Simone Rothe/dpa up-down up-down Unfall am Brocken Auto kracht gegen Dampflok der Harzer Schmalspurbahn – zwei Menschen verletzt Von dpa | 31.08.2022, 14:50 Uhr

Mehrere Insassen eines Autos wurden am Mittwoch bei einem Unfall mit dem Dampfzug der Schmalspurbahn in Elend verletzt. An dem Übergang gebe es keine Schranke, so das Bahnunternehmen.