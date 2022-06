Der Modeschöpfer Harald Glööckler steht im Garten seines Hauses. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild FOTO: Uwe Anspach Modeschöpfer Harald Glööckler präsentiert Strandkorb auf Usedom Von dpa | 22.06.2022, 16:22 Uhr

An ein maritimes Kulturgut hat sich der Modeschöpfer Harald Glööckler gewagt - am Mittwoch stellte er in Ahlbeck auf Usedom den ersten von ihm gestalteten Strandkorb vor. „Ich bin darauf gekommen, weil ich gedacht hab, eigentlich müsste man einen pompösen Strandkorb machen“, sagte der 57-Jährige am Mittwoch bei der Vorstellung des Prototyps. Denn in der heutigen Zeit solle immer alles billig sein. Während des Corona-Lockdowns sei der Homeoffice-Aspekt hinzugekommen. Entsprechend könne man in dem Strandkorb arbeiten oder sogar schlafen.