„Staatlich organisierter Lohnklau" Warum Hamburger Polizisten eine Petition gegen Anwohnerparkplätze starten Von Yannick Kitzinger | 17.01.2023, 12:01 Uhr

Der Ärger um Anwohnerparkzonen in Hamburg geht in die nächste Runde. Polizisten der Hansestadt fordern nun eine Ausnahmeregelung für Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur. Lenkt die Stadt jetzt ein?