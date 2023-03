Nachdem eine 35-jährige Mutter am Mittwochnachmittag ihre Kinder aus einem Kinderschutzhaus in Hamburg-Heimfeld entführt haben soll, wird nun auch nach dem 24-jährigen Vater gesucht.

Auch nach Enayatullah Azghari aus Bottrop wird nun mit Foto gesucht. Foto: Polizei Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der Mann aus Bottrop habe die zwei und drei Jahre alten Kinder am Mittwochmittag gemeinsam mit der von ihm getrennt lebenden Frau besucht. Danach soll die Mutter die Kinder ohne Erlaubnis mitgenommen haben.

Mutter wohl in psychischer Ausnahmesituation

Aufgrund der bislang vorliegenden Erkenntnisse gehe man davon aus, dass sich die Kindesmutter in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte. Eine Gefahr für die Kinder könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter. Die beiden Kleinkinder waren in der Kinderschutzeinrichtung, weil die Mutter sich in der Anwesenheit der Kinder mutmaßlich umbringen wollte. Diesbezüglich wird strafrechtlich gegen sie ermittelt.

Foto: Polizei Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Hinweise zum Verbleib der gesuchten Familie nimmt die Polizei telefonisch unter 040/4286-56789 und in jeder Polizeidienststelle entgegen. Wer die Gesuchten sieht, kann sich auch beim Polizeinotruf unter der 110 melden.