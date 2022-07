ARCHIV - An Rammstein kommt keiner vorbei. Foto: Malte Krudewig/dpa FOTO: Malte Krudewig up-down up-down Top Ten Halbjahrescharts: Rammsteins „Zeit“ ganz vorne Von dpa | 05.07.2022, 08:08 Uhr

Die bislang erfolgreichsten Musikalben 2022 in Deutschland stammen von heimischen Rockern. In den Single-Halbjahrescharts landet dagegen eine englische Band an der Spitze.