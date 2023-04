Eine historische Mondlandung steht eventuell am Dienstag bevor. Foto: dpa/Boris Roessler up-down up-down Raumfahrtmission im Livestream „Hakuto-R“: Erste private Mondlandung jetzt im Livestream und | 25.04.2023, 15:09 Uhr | Update vor 28 Min. Von Patrick Kern dpa | 25.04.2023, 15:09 Uhr | Update vor 28 Min.

Das gab es noch nie: Am heutigen Dienstag sollen Roboter mithilfe eines privaten Raumfahrtunternehmens auf dem Mond abgesetzt werden. Die historische Landung kann am frühen Abend per Livestream verfolgt werden.