Einschaltquoten Gut anderthalb Millionen sehen Scholz bei Maischberger Von dpa | 29.06.2023, 17:19 Uhr

Kanzler Scholz war schon alleiniger Gast in den Talkshows von Maybrit Illner und Anne Will - am Mittwoch war er bei Sandra Maischberger zu sehen und bescherte der Talkerin ihre bislang beste Reichweite 2023.