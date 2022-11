Nach einem schweren Güterzugunfall bei Leiferde (Niedersachsen) werden nun die Bergungsarbeiten vorbereitet. Archivfoto: dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down Unfallstelle freigegeben Nach Güterzugunfall in Niedersachsen: Deutsche Bahn bereitet Bergungsarbeiten vor Von dpa | 26.11.2022, 13:01 Uhr

Knapp zehn Tage ist der schwere Güterzugunfall bei Leiferde in Niedersachsen her. Die Unfallstelle auf der wichtigen Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin ist nun freigegeben, jetzt bereitet die Deutsche Bahn die Bergungsarbeiten vor. Zugausfälle und Verspätungen dauern an.