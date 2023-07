Der Frachter „Fremantle Highway“ ist in der Nacht zu Mittwoch in Brand geraten. Das Feuer ist auch Stunden später noch nicht unter Kontrolle. Foto: dpa/Coast Guard Netherlands up-down up-down Umweltkatastrophe droht Brennender Frachter vor Ameland droht zu sinken: Sorge vor Ölpest in der Nordsee und | 26.07.2023, 07:59 Uhr | Update vor 20 Min. Von Maria Lentz dpa | 26.07.2023, 07:59 Uhr | Update vor 20 Min.

In der Nordsee vor Ameland ist in der Nacht ein Feuer auf einem Frachtschiff mit 3000 Fahrzeugen ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, an eine Bergung ist nicht zu denken. Angesichts der Lage steigt die Sorge vor einer drohenden Umweltkatastrophe.