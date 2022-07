Autos mit zerstörten Scheiben. Foto: Tobias Junghannß/dpa-Zentralbild/dpa - ACHTUNG: Kennzeichen wurde(n) aus rechtlichen Gründen gepixelt FOTO: Tobias Junghannß up-down up-down Kriminalität Angriffe mit Hieb- und Stichwaffen in Halle Von dpa | 12.07.2022, 10:21 Uhr | Update vor 14 Min.

Übrig blieben nach einem gewaltsamen Abend mehrere Autos mit zerstörten Scheiben an einem Stoppelfeld in Halle. Verletzte wurden in Kliniken behandelt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.